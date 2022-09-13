Ümit Özdağ’dan Ege adalarına ilişkin açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ , Yunanistan’ın 2004’ten bu yana çeşitli tarihlerde ada işgallerine devam ettiğini belirterek Zafer Partisi olarak Türk Ceza Kanunu’nun 302’nci madde 1’inci fıkrasına göre ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Özdağ , parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan’ın tahrikleri üzerine Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başladığını anlatarak dost ve kardeş Azerbaycan’a başarı diledi.

Yunanistan’ın 2004’ten bu yana çeşitli tarihlerde ada işgallerine devam ettiğini söyleyen Özdağ , buna sessiz kalındığını öne sürdü.