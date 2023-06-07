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Ümit Özdağ: Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında, “Uyumayacağız, ölmeyeceğiz. Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, ümitsizliğe düşmeyeceğiz” mesajıyla bir video paylaştı.

Ümit Özdağ, bugün Twitter hesabında bir video yayınladı.

Özdağ’ın “Uyumayacağız, ölmeyeceğiz. Ülkemizi sığınmacı işgaline terk etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, ümitsizliğe düşmeyeceğiz” mesajıyla paylaştığı videoda, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ve Gençliğe Hitabe’nin bir kısım ile Özdağ’ın daha önce yaptığı konuşmalardan bazı bölümlere yer verildi. (ANKA)

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