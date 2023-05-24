Ümit Özdağ: Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Gençlik Kolları üyelerinin duvarlara ‘Suriyeliler gidecek’ yazdığı anlara ilişkin videoyu Twitter’dan paylaşarak, “Söz, ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme öncesi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Özdağ, CHP Gençlik Kolları üyelerinin duvarlara ‘Suriyeliler gidecek’ yazdığı anlara ilişkin görselleri paylaşarak, “Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisindeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil, Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin” ifadelerini kullandı. (DHA)