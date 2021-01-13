Ümit Özdağ, mahkemenin kararını değerlendirdi

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç karının mahkeme tarafından iptal edilmesini DHA’ya değerlendirdi. Özdağ, “Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Bu güne kadar yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim” dedi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İYİ Parti’den ihraç edilmesine ilişkin kararı iptal etmesinin ardından ilk kez DHA’ya konuştu. Özdağ, mahkemenin doğru karar aldığına inandığını söyleyerek, “Şekil açısından yanlış bir ihraç olduğu tespitini hukukçular tespit etmiş oldu. Bence içerik açısından da yanlış bir ihraçtı; ama biz şekil açısından itiraz ettik. Çünkü mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı bir ihraç olduğunun tespitini yaparak ihracı iptal etti. Şu anda iki kurucusundan birisi olduğum İYİ Partinin İstanbul Milletvekili olmaya devam ediyorum” dedi.

‘AÇIKLAMALARIMIN ARKASINDA DURUYORUM’

İYİ Partinin 20 Eylülde yaptığı kongreden sonra 19 Ekimde televizyon programına çıktığını ve İYİ Partideki gelişmeleri paylaştığını hatırlatan Özdağ, “O günden bu güne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Hiçbir açıklamamın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da bugüne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım. Yarın bir basın toplantısıyla durumu değerlendireceğim. Sonra Muğlaya yola çıkacağım. Çünkü Muğla İYİ Parti İl Başkanı Hanımefendiye bizzat giderek bu süreçte, sağlam duran, doğru duran hanımefendiye yüz yüze de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Özdağ, mahkeme kararının nihai olduğunu vurgulayarak, “Genel Merkezin bir itiraz yolu yok” ifadesini kullandı.

‘İHRAÇ MEKANİZMASININ DOĞRU ÇALIŞTIRILMASI ÖNEMLİ’

Özdağ, tüzük ihlalinin çok açık olduğu için mahkemeden böyle bir kararı beklediğini vurgulayarak, “Sanıyorum genel başkan bundan sonra bir başka ihraç mekanizması çalıştığında tüzüğe daha hakim olan hukukçuları göreve çağırır, onlarla gerçekleştirir. Bunun illa benimle ilgili ikinci bir ihraç olması gerekmiyor, bir başkasıyla da ilgili olabilir. Daha hukuki olmakta yarar var. Çünkü Türkiye’yi yönetmeye talip olan bir partinin en azından bir ihraç mekanizmasını doğru çalıştırılabilmesi hukuki anlamda hem de kendi yazdığı hukuk mekanizmasını doğru dürüst çalışabilmesi iyi bir özelliktir” diye konuştu.

‘İYİ PARTİ KURULUŞ İLKELERİ ÜZERİNDEN YOLA DEVAM ETMELİ’

İYİ Partinin kuruluş ilkeleri üzerinden yola devam etmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, “Yola çıkılanlarla yoldan bulunanların değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir fikri sabitesi olmayan, siyasette zıplamayı sanat zanneden, bir fikri ekseni temsil etmeyen kişilerin de Türkiyenin karşı karşıya olduğu bu ağır krizi aşabilecek siyasal duruşu ve basireti temsil etmediğine inanıyorum. İYİ Partiyi kuran kadrolar böyle bir mücadeleden gelen dik kadrolardı, bu kadrolarla yola devam edilmesi gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)