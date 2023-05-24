Ümit Özdağ kararını açıkladı

Seçime dört gün kala ittifaklara destekler netleşmeye başladı. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Özdağ, canlı yayında açıklama yaptı.

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almasının ardından hesaplar şaştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine artan diplomasi trafiği sonrası dün akşam Hatay’da görüşen ve yedi maddelik mutabakat metninde anlaşan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Oldukça değerli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin daha güvenli bir geleceğe sahip olması için, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda konuştuk. Türkiye güzel günlere gebe…” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ardından söz alan Özdağ, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar harcayarak, vatandaşlık satarak Türk halkının gayrimenkul almasını sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke de 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs’a giderken Türk halkından sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak ambargo vatandaşımıza yeterince erişmemizi engelledi. Zafer Partisi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda desteklemeye karar verdik.”