Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, söylemleri nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin yürütülen çalışmalar sırasındaki söylemleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, “Türk Ceza Kanunun 216’ncı maddesinde yer alan düzenleme, doğrudan ifadenin içeriğini hedefe alarak bir sınırlama öngörmemektedir. İfadenin iletişimsel etkisinin muhatapları üzerinde yarattığı varsayılan etkiyi değil, somut vakıada kullanılan ifadenin yaratmış olduğu etkiyi dikkate almaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler’in Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 20nci maddesinde ayrımcılığı, düşmanlığı veya şiddeti kışkırtan her türlü ulusal, ırkçı veya dinsel nefret savunusunun kanunla yasaklanacağı belirtilmiştir. Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; şüpheli tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü sırada, HDP ve YSPli yurttaşlara ilişkin katil ve dağdan inmişler şeklinde nitelendirmelerde bulunduğu görülmektedir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ile kamu güvenliği açısından tehlikeli olan kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya halkın bir kesimini belirli nedenlerle alenen aşağılama ya da halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama yasaklanarak, toplum içinde çıkacak kargaşa ve huzursuzluk engellenmek istenmiştir. Nitekim bu suç tipi, toplumun bir kesiminin, diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlık beslemesini önlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda, şüphelinin söylemleri gözetildiğinde, ayrımcı ve nefret içerir söylemlerde bulunulmuş, olup Türk Ceza Kanununun 216nın Maddesi kapsamında şüphelinin cezalandırılması gerekir” ifadelerine yer verildi.

(DHA)