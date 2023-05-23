Ümit Özdağ açıkladı: Sinan Bey’le farklı düşünüyoruz

Özdağ, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu ile bu akşam bir daha görüşeceğiz. Süreç devam ediyor, kararımız netleşmedi” dedi.

Oğan’ı aday gösteren ATA İttifakı’nın kurucu bileşenlerinden Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün “Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır” dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ümit Özdağ ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün saat 18.30’da bir araya geldi. Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği iddia edildi.

BİR TOPLANTI DAHA YAPACAĞIZ

Bugün canlı yayında kameralar karşısına geçen Ümit Özdağ, şunları söyledi:

“Yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu akşam gerçekleştireceğiz inşallah. Şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00’da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz.”

SİNAN BEY’LE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ

Özdağ, Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sinan Bey’in kendi takdiridir. Zafer Parti’sini bağlamamaktır. Sinan Bey’le farklı düşünüyoruz. Üzerinde durmuyoruz, hayat devem ediyor. Cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık hâlâ da bunun için çalışıyoruz.”