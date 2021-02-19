Uluslararası yatırım açığı 402.9 milyar dolara yükseldi

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2019 sonundaki 346.5 milyar dolardan, 2020 yılında 56.4 milyar dolar artışla 402.9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, yüzde 5.0 azalışla 240.6 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 7.3 artışla 643.5 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 11.7 azalışla 93.3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 3.9 azalışla 91.4 milyar dolara geriledi. Bankaların yabancı para ve lira bazlı efektif ve mevduatları yüzde 11.8 azalışla 41.9 milyar dolara geriledi.

Yükümlülüklerden, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 30.2 artışla 213.1 milyar dolara yükseldi. (DHA)