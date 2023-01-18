Ulusal çıkarlar ve politikacı türleri

Rusya, Ukrayna’yı neden işgal etmek istiyor?..

Ukrayna, niçin en başından beri masada diplomasi ile uzlaşmak yerine…

Savaşarak hırlaşmayı tercih ediyor?..

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Bu iki ülkenin yöneticilerine sorarsanız:

“Ulusal çıkarları” için…

O halde…

Gelin şu “ulusal çıkar” ne demekmiş:

Bir bakalım

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Despotik politikacılar…

Ve…

Dış politika uzmanları…

Kaşlarının birini kaldırıp…

Önlerinde bulundurdukları bir şeyle oynarken…

Şöyle derler:

“Her Devlet, ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eder, haliyle bizim hükümetimiz de ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket etmekle mükelleftir…”.

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Peki…

Nedir ulusal çıkar?..

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Meselâ:

Despotik bir devletin:

“Ulusal çıkar” tanımıyla…

Liberal demokrat bir devletin

“Ulusal çıkar” tanımı aynı mıdır?..

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Bence değildir…

Zira…

Despotik devlet, ulusal çıkarlarını korumak için…

Demokratik ya da despotik bir başka devletle savaşmayı:

Meşru kabul eder…

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Liberal Demokrat Devlet ise…

Ulusal çıkar için…

Demokratik…

Ya da…

Despotik bir devletle savaşmayı:

“Gayri meşru/illegal” olarak kabul eder.

★

Liberal Demokrat Devlet için ulusal çıkar:

Halkın ekonomik refahını sağlamak…

Halkın özgürlük alanını genişletmek…

Adil bir devlet olmak…

Ekonomik kaynakları:

Başka ülkenin…

Genç ya da yaşlı insanlarını öldürmek için:

Harcamamaktır…

★

Liberal Demokrat Devlet…

Despotik ya da demokratik tüm ülkelerle ticari ilişkileri sağlamlaştırır…

Çünkü…

İnanır ki:

Ticari ilişki varsa…

Despotik ya da demokratik iki devlet…

Karşılıklı olarak birbirleriyle ticari/sınai ortaklık kurmuşsa…

Zaten savaşmayacaktır…

★

Peki:

Despotik devlet de liberal demokrat devlet gibi bakabilir mi?..

★

Asla…

Çünkü…

Despotik devlete göre:

Ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda savaşmamak…

Bir takımın…

Rakip kalede yakaladığı fırsatları:

“Rakibe karşı haksızlık olmasın” diye:

Gole çevirmemesidir…

★

Despotik Devlet yanlılarını…

Kökten milliyetçileri kızdırmış olabilirim…

Ama…

Ben:

Böyle düşünüyorum…

Dünün tweeti

H.ÜMİT KARDAŞ

@umit_kardas

Kişisel ve siyasal çıkarları, Devlet çıkarı gibi soyut bir zırhın altına saklayarak şiddeti kutsamak; hukukun ve onun nihai hedefi olan adaletin yok edilmesi anlamına gelir.

Aptalca



Sezen Aksu, müziği Thanou Mikroutsikou’a ait şarkıya yazdığı sözlerin bir yerinde şöyle diyordu:

“Aşk için ölmeli; aşk, o zaman aşk…”.

★

Bana göre…

Sezen Aksu’nun:

Harika bir eser için yazdığı:

En kötü şiirin sözleriydi bunlar…

★

Sezen Aksu’nun bu şiirini…

Kendisinden…

Ya da…

Bir başkasının sesinden her dinleyişimde…

Aklıma:

“Ulusal çıkarlar” söylemi gelir…

★

Bu konuda konuşan despotik zihniyet…

Bana:

En başta…

Ya da…

En sonda mutlaka:

“Ulusal çıkarlar için ölmeli; ulusal çıkarlar o zaman ulusal çıkarlar olur…” diyecekmiş gibi gelir...

★

Aşk için ölmek ne kadar abes…

Ve…

Aptalca ise…

Ulusal çıkarlar için:

“Ölmek/öldürmek” de:

O kadar abestir…

★

Yahu…

yüzyılın birinci çeyreği biterken…

Birileri öldükten sonra: O ulusal çıkarın ne manası var?..

Yırtıp attılar

Kemal Bey 4 orgenerali eleştirince:

İktidar yandaşları da…

Kemal Bey maketine…

Amerikan askeri üniforması giydirip…

ABD Büyükelçiliği’ne yürüdüler…

Ve:

“Amerika’nın memuru Kılıçdaroğlu’nu ABD Büyükelçiliği’ne iade ettik” dediler…

★

Kemal Bey nasıl ki anayasadan aldığı bir hakkı kullandı…

Hatta “hatırlatma” sorumluluğunu yerine getirdiyse…

Kendisini protesto edenler de:

Yine anayasadan gelen:

Protesto haklarını kullandılar…

★

Bence…

Ne iktidar yandaşlarının yöntemleri:

Tartışılabilir…

Ne de…

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının…

Anayasayı delip delmedikleri:

★

Yandaşlar demokratik haklarını kullandı…

Generaller ise…

“Anayasaya sadakat” yeminini: Yırtıp attılar…

Bol bol güldüm

ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley…

2020 başkanlık seçimlerine gidilen süreçte…

Washington’da Ulusal Ordu Müzesi’nin açılışında yaptığı konuşmanın bir yerinde…

Şöyle dedi:

“Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik. Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik…”.

★

Kılıçdaroğlu da:

ABD’de politika yaptığını…

Cumhurbaşkanı’nın…

Kendisine hakaret ettiği konuşmasını alkışlayan:

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının:

ABD generalleriyle aynı ahlâka sahip olduklarını zannetmiş olmalı ki…

Onlara:

Anayasamızı hatırlattı…

★

Ben de bol bol güldüm…

2 kullanımlık şifre

AKP Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki:

“Erken seçim gibi değil ama seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak…”.

★

İyi de…

“Olacak” deyince olmuyor ki…

En az 360 milletvekilinin size:

“Yardımcı” olması şart…

★

Oysa…

Ortalıkta o 360 kişi yok…

★

“Erken seçim kararını Cumhurbaşkanı alacak” dersen…

Anayasa 116’ya göre:

Ona hakkı var…

Ama…

O zaman da…

Aday olamıyor…

★

Yani…

6 Nisan’dan sonra yapılacak seçimlerin hiçbirinde: Erdoğan CB adayı olamıyor…

★

İki kullanımlık şifresi var: Ya 6 nisandan önce seçim…

Ya da:

Milletvekili adaylığı…

Zoka

Devlet Bahçeli’den seçim açıklaması:

“Uzlaşarak Türkiye’yi birlikte seçime taşıyalım, mayıs ayı içinde bu işi bitirelim…”.

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Oyu %4’ün altına düşünce…

Nasıl da kibarlaştı…

Ama…

★

Altılı Masa:

Bu zokayı yutmaz…

Çünkü…

Kuzu postuna bürünse de…

Kurt, kurtluğunu yapar…

Mahcup etti

Dönemin başbakanı Erdoğan…

2011 yılında açıkladığı 10 ve 11. Orta vadeli Plan programında…

2023 yılı için kişi başı milli gelir hedefini:

25 bin dolar olarak açıklamıştı…

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Maliye ve Hazine Bakanı Nebati, Erdoğan’ın o konuşmasını ya hatırlamıyor…

Ya da:

Konuşmadan haberi yok…

Ki:

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2023 yılı için 25 bin dolar olan kişi başına yıllık milli gelir hedefinin:

12 bin dolar olduğunu söyledi.

Ve… Nebati…

Cumhurbaşkanını:

Mahcup etti…

Dünün tespiti

Abdurrahman Dilipak dedi ki:

“Tek parti döneminde bile bu kadar büyük bir yozlaşma yaşamadık. Herkesin bildiği yolsuzlukların, hukuksuzlukların bile üstüne gidilmiyor. Düne kadar Türkiye nüfusunun yüzde 90’ı hep Müslüman olarak tanımlanırdı. Geçmiş olsun; artık öyle bir kitle yok!”.

Aranıyor

İngiltere başbakanlarından D’israeli; kendisinden önce

dört dönem başbakanlık yapan William Gladstone için şöyle demişti:

“O, vicdanını rehber yapmıyor, suç ortağı yapıyor…”.

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Bu zekâya sahip politikacı:

Aranıyor…