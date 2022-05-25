Haberler Tv

Uludağ’ın zirvesinde görsel şölen

Bursa’da baharın gelmesiyle birlikte erimeye başlayan Uludağ’ın zirvesindeki buzul göllerinin görüntüsü görsel şölene dönüşüyor.

Uludağ’ın zirvesinin hemen altında yer alan ve kış aylarında buz tutan Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl, Heybeli göl, Koğukdere gölü ve Çayırlıdere gölü havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı.

Eriyen göllerde mavinin ve beyazın birbirine karıştığı muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Uludağ’ın saklı ve gizemli bölgesinde 7 gölün 7 ayrı güzelliği Ünlü dağcı İsmet Şentürk tarafından dron ile görüntülendi. Her biri deniz seviyesinden ortalama 2 bin 400 metre yukarıda olan buzul göllerin masalsı görüntüleri belgeselleri aratmadı. (İHA)

Tv
Bunlarda ilginizi çekebilir
Alevlerden kaçan işçiler yangın merdiveninde mahsur kaldı

Alevlerden kaçan işçiler yangın merdiveninde mahsur kaldı

Şişli’de kayınpederini yaralayıp kaçan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Şişli’de kayınpederini yaralayıp kaçan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

İstanbul’da ‘Pusula Deniz Anası’ tehlikesi

İstanbul’da ‘Pusula Deniz Anası’ tehlikesi

Uludağ’ın zirvesinde görsel şölen
Tv