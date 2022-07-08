Ülkeyi hâlâ cahiller yönetiyor
Elbette üniversite diplomamda:
“İktisat, İşletme” yazıyor ama…
Ünlü:
Ağabeylerim…
Ablalarım…
Ve akademisyenlerimiz gibi değerli bir:
“İktisatçı” değilim…
Ama be canlarım…
★
Son 30 yıldır:
Kitaplarımda…
Fırsat verildiğinde:
Gazete köşelerinde…
Son dört yıldır:
Youtube kanalımda…
Son üç yıldır ise:
KORKUSUZ’da şahsıma emanet edilen bu köşede…
Enflasyonun sadece bir “sonuç” değil…
Aynı zamanda:
Bir “sebep” olduğunu anlatabilmek için:
(Adeta) Çırpınıyor…
Ve diyorum ki:
★
Enflasyon:
Harcama (Yol, köprü, bina v.s.) yapmayı…
Yatırım (Fabrika) yapmaya tercih eden siyasetçilerin…
Üretici ve tüketicilerden tahsil ettiği:
Haksız…
Ve adaletsiz…
Vergilerin sonucudur…
★
Enflasyon…
Gelir dağılımında adaletsizliğin…
Yoksulun daha yoksul olmasının…
Orta direğin erimesinin:
Sebebidir…
★
Yani canlarım…
Yüzünü güzel göstermek…
“Şık” ve “zengin” görünmek için…
“İtibardan tasarruf olmaz” ahmaklığıyla…
Bütün gelirini (Kaynaklarını):
Kremlerle, elbiselere harcayıp…
İflas etmek üzere olan:
Karaciğer…
Akciğer…
Kalp…
Mide gibi organların sağlıklı çalışabilmeleri için ise:
Tek kuruş sağlık yatırımı yapmamaktır…
★
Hatta…
“Kanser bütün vücudunu sarmış, acilen şu tedaviyi yapmamız gerekir” diyen doktoru:
“Vay şerefsiz, sen benim ölmemi istiyorsun ha!” deyip…
Kevgire çevirerek:
Öldürmektir…
★
Bu Ülkeyi Cahiller Yönetiyor: 1993 Marka Yayınları…
Bu Ülkeyi Hâlâ Cahiller Yönetiyor: 2008 Marka Yayınları…
Ekonomiyi keşke papağanlar yönetse…
İyi bir piyasacı olan Churchill, ekonomistlere:
“Benim papağanım sizden daha iyi ekonomisttir” der gülümseyerek…
Ekonomistler şaşkınlıkla birbirlerine bakarlar:
Onları papağanının yanına götürür:
“Sorun…”.
Ekonomistlerden biri sorar:
“Enflasyon neden artar?..”
Papağan cevap verir:
“Arz talepten düşük olduğu için…”.
Bir diğer ekonomist sorar bu defa:
“Ekonomi nasıl büyür?..”
Papağan:
“Arz, talebi karşılarsa…”.
★
Canlarım…
Tabii ki bir ürünün maliyeti çok önemlidir…
Ama…
O ürünün fiyatını tespit etmek için değil…
Piyasadaki fiyatı ile satılacağına göre…
Hedeflenen kârın elde edilip edilemeyeceği için önemlidir…
★
Yani üretici bir ürünü piyasaya çıkaracaksa…
Önce…
O ürünün piyasa fiyatına (Talep) bakar…
Sonra, maliyetine…
★
Piyasadaki fiyat:
Maliyetin üzerindeyse…
Yani…
Üreticinin hedeflediği kârı getirecekse:
Üretir…
Maliyet, piyasa fiyatının üzerindeyse:
Üretmez…
★
Çünkü canlarım…
Bir piyasada fiyatları maliyetler değil:
Arz-talep belirler…
★
Ne demişti Adam Smith?..
Bir kere daha hatırlayalım:
“Bir papağana arz/talep kanununu öğretirseniz, onu iktisatçı yaparsınız…”.
★
Ülke ekonomisini keşke…
Arz/Talep kanunu öğretilmiş:
Papağanlar yönetse…
Baş belâmız: Cari açık…
Harcamaları, yatırımlara tercih eden siyasal iktidarlar…
Harcamalar için gerekli döviz ihtiyacını karşılayabilmek ise
Üretilenin önemli bir bölümünü ihraç ettiler…
O zaman da:
Arz, talebe yetiştirilemedi…
Ve tabiidir ki:
Fiyatlar genel seviyesi yükseldi…
Yani:
Enflasyon oldu…
★
Enflasyonla mücadele edebilmek için ise:
İhracatı kısmak yerine:
İthalâtı arttırdılar…
İthalât artınca:
Cari açık…
Yani.
Döviz ihtiyacı arttı…
★
İhracatı da ithalâtı da kısmak varken…
Neden tersini yaptılar?..
Çünkü…
★
Hem ihracat…
Hem de…
İthalât yaparken:
Vergi gelirleri artar…
Bu yöntem, bütün siyasi iktidarlar için…
İşin en kolay yanıdır…
★
Vatandaş mı?..
Yahu vatandaş kimin umurunda?..
Bu ülkede iktidarların…
Sadece kendilerinin…
Ve…
Pay aldıkları varlıklı kesimlerin çıkarlarını düşündüklerini:
Hâlâ öğrenemediniz mi?..
Fiyat/Maliyet…
Canlarım…
Petrol fiyatları bir gecede…
Maliyet arttığı için değil:
Talep arttığı için yükselir…
Ya da:
Talep azaldığı için düşer…
★
Petrol fiyatları bir gecede:
Maliyet azaldığı için değil:
Arz arttığı için düşer…
Ya da:
Arz azaldığı için artar…
★
Son 30 yıldır…
Irving Fisher’in Miktar Teorisi’ni hatırlatmaktan bıktım…
Ama…
Bir kez daha anlatacağım…
Ham ervah düşünce
Canlarım…
Fisher’in Miktar Teorisi şu formülle anlatılır:
M.V + M’.V = P.T
★
M : Tedavüldeki (Dolanım) para miktarı…
V : Paranın dolanım hızı…
M’ : Banka parasının miktarı…
V : Banka parasının dolanım hızı…
P : Fiyatlar genel seviyesi…
T : İşlem hacmi…
★
Henüz…
Bu kuramın nerede yanlışı olduğu:
Bulunamadı…
★
Denklem çözmeyi bilen herkes bu formülden anlamıştır ki…
Para miktarı…
Ve kaç kez satın alma konusu olduğu (Tedavül hızı):
Taleptir…
İşlem hacmi ise:
Üretilen mal ve hizmet miktarıdır…
★
Talep artar, arz sabit kalırsa:
Fiyatlar yükselir…
★
Arz artar, talep sabit kalırsa:
Fiyatlar düşer…
★
İkisi de aynı oranda:
Artar…
Azalır…
Veya sabit kalırsa:
Fiyatlar da sabit kalır…
★
Talebi fazla arttırır arzı arttıramazsanız:
Enflasyon…
Arzı arttırır, talebi ona yetiştiremezseniz:
Deflasyon olur…
Gerisi teferruattır…
★
Haliyle…
Para miktarını arttırıp azaltarak fiyat istikrarının sağlanabileceğine inanmak da:
Ham ervah düşüncedir…
Önemli olan
Bugün anlattıklarımı…
Sadece ben mi biliyorum?..
Yooo…
Ekonomiyi bilen herkes biliyor…
★
“Peki neden söylemiyorlar?..”.
Bu soruyu bana değil:
Onlara sormak lâzım…
★
Ve bir de şu:
Türkiye’de:
Neyin söylendiği değil…
Kimin söylediği önemlidir…