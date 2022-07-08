Elbette üniversite diplomamda:

“İktisat, İşletme” yazıyor ama…

Ünlü:

Ağabeylerim…

Ablalarım…

Ve akademisyenlerimiz gibi değerli bir:

“İktisatçı” değilim…

Ama be canlarım…

★

Son 30 yıldır:

Kitaplarımda…

Fırsat verildiğinde:

Gazete köşelerinde…

Son dört yıldır:

Youtube kanalımda…

Son üç yıldır ise:

KORKUSUZ’da şahsıma emanet edilen bu köşede…

Enflasyonun sadece bir “sonuç” değil…

Aynı zamanda:

Bir “sebep” olduğunu anlatabilmek için:

(Adeta) Çırpınıyor…

Ve diyorum ki:

★

Enflasyon:

Harcama (Yol, köprü, bina v.s.) yapmayı…

Yatırım (Fabrika) yapmaya tercih eden siyasetçilerin…

Üretici ve tüketicilerden tahsil ettiği:

Haksız…

Ve adaletsiz…

Vergilerin sonucudur…

★

Enflasyon…

Gelir dağılımında adaletsizliğin…

Yoksulun daha yoksul olmasının…

Orta direğin erimesinin:

Sebebidir…

★

Yani canlarım…

Yüzünü güzel göstermek…

“Şık” ve “zengin” görünmek için…

“İtibardan tasarruf olmaz” ahmaklığıyla…

Bütün gelirini (Kaynaklarını):

Kremlerle, elbiselere harcayıp…

İflas etmek üzere olan:

Karaciğer…

Akciğer…

Kalp…

Mide gibi organların sağlıklı çalışabilmeleri için ise:

Tek kuruş sağlık yatırımı yapmamaktır…

★

Hatta…

“Kanser bütün vücudunu sarmış, acilen şu tedaviyi yapmamız gerekir” diyen doktoru:

“Vay şerefsiz, sen benim ölmemi istiyorsun ha!” deyip…

Kevgire çevirerek:

Öldürmektir…

★

Bu Ülkeyi Cahiller Yönetiyor: 1993 Marka Yayınları…

Bu Ülkeyi Hâlâ Cahiller Yönetiyor: 2008 Marka Yayınları…

Ekonomiyi keşke papağanlar yönetse…

İyi bir piyasacı olan Churchill, ekonomistlere:

“Benim papağanım sizden daha iyi ekonomisttir” der gülümseyerek…

Ekonomistler şaşkınlıkla birbirlerine bakarlar:

Onları papağanının yanına götürür:

“Sorun…”.

Ekonomistlerden biri sorar:

“Enflasyon neden artar?..”

Papağan cevap verir:

“Arz talepten düşük olduğu için…”.

Bir diğer ekonomist sorar bu defa:

“Ekonomi nasıl büyür?..”

Papağan:

“Arz, talebi karşılarsa…”.

★

Canlarım…

Tabii ki bir ürünün maliyeti çok önemlidir…

Ama…

O ürünün fiyatını tespit etmek için değil…

Piyasadaki fiyatı ile satılacağına göre…

Hedeflenen kârın elde edilip edilemeyeceği için önemlidir…

★

Yani üretici bir ürünü piyasaya çıkaracaksa…

Önce…

O ürünün piyasa fiyatına (Talep) bakar…

Sonra, maliyetine…

★

Piyasadaki fiyat:

Maliyetin üzerindeyse…

Yani…

Üreticinin hedeflediği kârı getirecekse:

Üretir…

Maliyet, piyasa fiyatının üzerindeyse:

Üretmez…

★

Çünkü canlarım…

Bir piyasada fiyatları maliyetler değil:

Arz-talep belirler…

★

Ne demişti Adam Smith?..

Bir kere daha hatırlayalım:

“Bir papağana arz/talep kanununu öğretirseniz, onu iktisatçı yaparsınız…”.

★

Ülke ekonomisini keşke…

Arz/Talep kanunu öğretilmiş:

Papağanlar yönetse…

Baş belâmız: Cari açık…

Harcamaları, yatırımlara tercih eden siyasal iktidarlar…

Harcamalar için gerekli döviz ihtiyacını karşılayabilmek ise

Üretilenin önemli bir bölümünü ihraç ettiler…

O zaman da:

Arz, talebe yetiştirilemedi…

Ve tabiidir ki:

Fiyatlar genel seviyesi yükseldi…

Yani:

Enflasyon oldu…

★

Enflasyonla mücadele edebilmek için ise:

İhracatı kısmak yerine:

İthalâtı arttırdılar…

İthalât artınca:

Cari açık…

Yani.

Döviz ihtiyacı arttı…

★

İhracatı da ithalâtı da kısmak varken…

Neden tersini yaptılar?..

Çünkü…

★

Hem ihracat…

Hem de…

İthalât yaparken:

Vergi gelirleri artar…

Bu yöntem, bütün siyasi iktidarlar için…

İşin en kolay yanıdır…

★

Vatandaş mı?..

Yahu vatandaş kimin umurunda?..

Bu ülkede iktidarların…

Sadece kendilerinin…

Ve…

Pay aldıkları varlıklı kesimlerin çıkarlarını düşündüklerini:

Hâlâ öğrenemediniz mi?..

Fiyat/Maliyet…

Canlarım…

Petrol fiyatları bir gecede…

Maliyet arttığı için değil:

Talep arttığı için yükselir…

Ya da:

Talep azaldığı için düşer…

★

Petrol fiyatları bir gecede:

Maliyet azaldığı için değil:

Arz arttığı için düşer…

Ya da:

Arz azaldığı için artar…

★

Son 30 yıldır…

Irving Fisher’in Miktar Teorisi’ni hatırlatmaktan bıktım…

Ama…

Bir kez daha anlatacağım…

Ham ervah düşünce

Canlarım…

Fisher’in Miktar Teorisi şu formülle anlatılır:

M.V + M’.V = P.T

★

M : Tedavüldeki (Dolanım) para miktarı…

V : Paranın dolanım hızı…

M’ : Banka parasının miktarı…

V : Banka parasının dolanım hızı…

P : Fiyatlar genel seviyesi…

T : İşlem hacmi…

★

Henüz…

Bu kuramın nerede yanlışı olduğu:

Bulunamadı…

★

Denklem çözmeyi bilen herkes bu formülden anlamıştır ki…

Para miktarı…

Ve kaç kez satın alma konusu olduğu (Tedavül hızı):

Taleptir…

İşlem hacmi ise:

Üretilen mal ve hizmet miktarıdır…

★

Talep artar, arz sabit kalırsa:

Fiyatlar yükselir…

★

Arz artar, talep sabit kalırsa:

Fiyatlar düşer…

★

İkisi de aynı oranda:

Artar…

Azalır…

Veya sabit kalırsa:

Fiyatlar da sabit kalır…

★

Talebi fazla arttırır arzı arttıramazsanız:

Enflasyon…

Arzı arttırır, talebi ona yetiştiremezseniz:

Deflasyon olur…

Gerisi teferruattır…

★

Haliyle…

Para miktarını arttırıp azaltarak fiyat istikrarının sağlanabileceğine inanmak da:

Ham ervah düşüncedir…

Önemli olan

Bugün anlattıklarımı…

Sadece ben mi biliyorum?..

Yooo…

Ekonomiyi bilen herkes biliyor…

★

“Peki neden söylemiyorlar?..”.

Bu soruyu bana değil:

Onlara sormak lâzım…

★

Ve bir de şu:

Türkiye’de:

Neyin söylendiği değil…

Kimin söylediği önemlidir…