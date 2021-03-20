Ülke şokta! Başbakan aşıdan 2 gün sonra koronavirüs oldu

Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Khan, testi pozitif çıkmadan iki gün önce corona aşısı yaptırmıştı.

Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Khan’ın corona aşısı olduktan iki gün sonra test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Bakan Faisal Sultan, Khan’ın evinde karantinaya girdiğini aktarırken, kendisiyle temasta bulunan kişilerin de izole olduğunu söyledi. 68 yaşındaki Khan, son olarak başkent Islamabad’daki bir güvenlik konferansına katılmış, kalabalığın arasında maskesiz olmasıyla dikkat çekmişti.

VAKA SAYISI 620 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkede son 24 saatte 3 bin 876 yeni vaka tespit edildi. Pakistan’daki toplam vaka sayısı 620 bini aşarken, can kaybı ise 13 bin 799 olarak kayıtlara geçti.

10 Mart’ta aşılama kampanyası başlatılan ülkede Sinopharm, CanSinoBio, Oxford-AstraZeneca ve Sputnik V aşıları acil kullanım onayı almıştı.