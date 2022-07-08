Ula Belediyesi akaryakıt istasyonu kiraya erecek
Ula Belediyesine ait akaryakıt satış istasyonu kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ula Belediye Başkanlığından, aşağıda Mahallesi, adresi, kullanım amacı, kira süresi ve tahmin edilen aylık kira bedeli yazılı belediyemize ait taşınmaz 2886 Sayılı Kanunun 45 Maddesi gereğince kiraya verilecek.
İhale 27.07.2022 tarihinde Nail Çakırhan Toplantı salonunda saat 14:00 de başlayacaktır.
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