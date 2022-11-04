Ukrayna’nın Mıkolayiv kentinde aylardır içme suyu sıkıntısı yaşanıyor

Ukrayna’nın Karadeniz bölgesinde savaşın ağır izlerini taşıyan Mıkolayiv kentinde yaklaşık 6 aydır içme suyu olmadığı için siviller her gün su almak için kuyruğa giriyor.

Ukrayna’nın Karadeniz’deki önemli liman kentlerinden biri olan ve Rus bombardımanların altında bulunan Mıkolayiv ‘den çıkamayanlar, içme suyunun ulaşmadığı evlerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Savaşın başladığı ilk günlerinden bu yana yoğun füze saldırılarına hedef olan Mıkolayiv ‘in ana su şebekesi, Rusya’nın ilhak ettiği Herson bölgesinde bulunuyor. Herson’un büyük kısmı Rus kontrolünde olması ve su hatlarının saldırılarda zarar görmesi nedeniyle Mıkolayiv ’e içme suyu verilemiyor.

Mıkolayiv ‘de yaşayanlara martın son günlerinden bu yana su tankerlerle verilebiliyor.

Kent sakinleri, hemen her gün Mıkolayiv ‘in çeşitli noktalarında içme suyunu getiren tankerlerin yanında sıraya giriyor.

Savaştan önce yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı şehirdeki sokaklarda ve meydanlarda su bidonları taşıyan insanlar dikkati çekiyor.

“En az 6 aydır içme suyumuz yok”

Kent merkezindeki tankerden içme suyu almak için sıraya giren Aleksander, AA muhabirine, kentte uzun süredir içme suyunun olmadığını söyledi.

Aleksander, evlere verilen suyun sadece banyo yapmak ve çamaşır yıkamak için kullanıldığını belirterek “En az 6 aydır evlerde içme suyu yok. Herson bölgesinden buraya suyu getiren borular vuruldu. Orası Rus güçlerinin kontrolünde. Bu yüzden içme suyumuz yok.” dedi.

Gönüllü vatandaşların ve yerel yönetimin destekleriyle içme suyuna ulaşabildiklerini aktaran Aleksander, “Artık şehirde de su kuyuları açılıyor. Oradan da insanlara ücretsiz içme suyu veriliyor.” diye konuştu.

Savaş başlandığında orduya katıldığını, yaralandığı için şu an tedavisinin sürdüğünü dile getiren Aleksander, eşi ve çocuğu için su almaya çalıştığını söyledi.

Aleksander’ın 38 yaşındaki eşi Yana da “İçme suyu olmadan tabii ki çok zor. Yemek hazırlamak için bile içme suyu gerekiyor. Evde su var ama onu içemezsin, onunla yemek yapamazsın.” İfadelerini kullandı.

Elindeki bidonla içme suyu sırası bekleyen 59 yaşındaki Veleriy, Rus güçlerinin Herson’dan Mıkolayiv ‘e içme suyu taşıyan borulara bilerek hasar verdiklerini iddia etti.

Rus güçlerinin son dönemlerde Ukrayna’nın enerji altyapıları ve su şebekelerine yönelik yoğun saldırılar düzenlediğini hatırlatan Veleriy, Rusların amacının, kış gelmeden Ukrayna’da enerji krizi yaratmak olduğunu savundu. (AA)