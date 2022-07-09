Ukraynalı kadın baraj kenarında ağlarken bulundu

Bursa’da sevgilisiyle tartışan sonra sinirlenip ormanlık alana ayrılan Ukrayna uyruklu kadın, 4 saat sonra baraj kenarında ağlarken bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı’nda meydana geldi. Ukrayna uyruklu Lilia İçevenko (32), baraj kenarında erkek arkadaşı Turgay Ç. (36) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası sinirlenen İçevenko, erkek arkadaşının yanından ayrılarak ormanlık alana gitti. Bir süre kız arkadaşı Lilia İçevenko’yu bekleyen Turgay Ç., İçevenko’nun gelmemesi üzerine kız arkadaşını aramaya başladı.

Bir süre kız arkadaşını aradıktan sonra bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, AFAD, NAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca yapılan arama çalışmaları sonrasında Lilia İçevenko’yu baraj kenarında ağlarken buldu.

Sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmeyen Lilia İçevenko, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanında ayrılarak ormanlık alana girdiğini ve oradan da baraj kenarında gittiğini belirtti. Turgay Ç. ve Lilia İçevenko ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.