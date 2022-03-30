Ukrayna’dan Çernobil nükleer santraliyle ilgili tüyler ürperten açıklama

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereçuk, Çernobil’deki patlama riski nedeniyle tesisi ele geçiren Rus güçlerinin derhal geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereçuk, Çernobil nükleer santralinde mühimmat patlaması riski olduğunu ve tesisi işgal eden Rus güçlerinin hemen geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Vereçuk, patlama uyarısının Ukrayna silahlı kuvvetlerinden geldiğini belirtti.

Ukraynalı yetkili, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yasak bölge olan Çernobil’in silahsız hâle getirilmesi için derhal önlem almasını ve yeniden bir nükleer felaketin yaşanması riskini en aza indirmek için bölgeye özel bir BM görevi başlatmasını talep ediyoruz” dedi. Vereçuk ayrıca Ukrayna’nın dün İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerde Rusya’dan, saldırılardan en çok etkilenen köy ve kentlerde 97 insani koridor açılmasına izin vermesini talep ettiğini de açıkladı.

Ukrayna işgalinin başında Rus ordusunun Çernobil’deki santrali ele geçirmesi, 1986’da nükleer felaketin yaşandığı santralde yeni bir sızıntı yaşanabileceği yönünde endişelere yol açmıştı.