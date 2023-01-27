Ukrayna’dan Afganistan’a tahıl taşıyan geminin denetimi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin girişimleri sonucunda oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ‘Tahıl Koridoru’ndan Afganistan’a gidecek olan tahılın, İstanbul’daki denetimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları kapsamında 15 Ocak’ta Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’ndan hareket eden M/V ANHTEİA isimli ve Malta bandıralı gemi, Afganistan için yola çıktı. Yaklaşık 16 bin ton buğday taşıyan gemi, İstanbul Zeytinburnu açıklarında, tahıl ürünlerinin güvenli transferi için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nce (MKM) denetlendi.

Ukrayna limanlarından bugüne dek 674 gemi ile toplam 18 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. (DHA)