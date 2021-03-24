Ukrayna’da sınır muhafızları kaçakçıları kümese kapattı
Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı Tisa Nehrini geçerek Romanya’dan Ukraynaya kaçak tütün sokmaya çalıştı. Ukrayna sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce geçici olarak yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi.
Olay, Ukraynanın Romanya sınırı yakınlarındaki Zakarpatya bölgesinde meydana geldi. Dalgıç kıyafeti giyen 8 kaçakçı, Tisa Nehrini geçerek kaçak tütünleri Ukraynaya sokmaya çalıştı. Omuzlarında tütün paketleriyle koşan dalgıç kıyafetli kaçakçıları gören Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi ekipleri harekete geçti. Sınır muhafızları tarafından yakalanan kaçakçılar, gözaltına alınmadan önce yakınlarda bulunan tavuk kümesinde bekletildi.
O anlar anbean kameralara yansırken; kümesin içinde bekleyen dalgıç kıyafetli kaçakçıların sınır muhafızlarına tepki gösterdiği görüldü. (DHA)