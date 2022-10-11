Ukrayna’da ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı nın 19 ‘a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Servisinden dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv’e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

Saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısı nın 19 ‘a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus güçleri, dün Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna’nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA’larıyla saldırılar düzenlemişti. (AA)