Ukrayna’da askeri uçak düştü: 22 ölü
Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkiv iline bağlı Çuguyiv ilçesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü ve alev aldığı duyuruldu.
Kaza sırasında uçakta 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu, yerel saatle 21.45 itibarıyla kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Dünya