Haberler Dünya

Ukrayna’da askeri uçağın düşme anı kamerada

Ukrayna´nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Uçağın düşme anları ise anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Harkiv ilinde Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın düştüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uçağın Çugiyev ilçesi yakınlarında dün akşam iniş hazırlığı yaptığı sırada düştüğü, kazada 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın düşme anı ise saniye saniye görüntülendi.

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı da tescil edildi

Rusya’da ikinci koronavirüs aşısı da tescil edildi

Azerbaycan’da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Azerbaycan’da Düğerli köy okuluna saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

‘Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı’

‘Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı’

Ukrayna’da askeri uçağın düşme anı kamerada
Dünya