Ukrayna teslim olmayan Rus tankını vurdu
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Ukrayna teslim olmayan Rus tankını vurdu

Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren Rus tankını roketle vurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeyi sürdürüyor. Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında Rus tankının etrafını kuşatarak teslim ol çağrısında bulundu. Rus askerleri teslim ol çağrısına olumsuz yanıt vermesi üzerine Ukraynalı askerler tankı roketle vurdu.

Saldırı anı Ukraynalı askerler tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)

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