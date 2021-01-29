Ukrayna, Rusya’nın ürettiği Covid-19 aşısını yasakladı
Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği “Sputnik V” adlı aşısı Ukrayna’da yasaklandı.
Ukrayna Parlamentosu, Rusya’da koronavirüse karşı üretilen “Sputnik V” aşısının ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı. Ukraynalı milletvekili Viktoriya Syumar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Rusya’nın geliştirdiği korona virüs aşısını Ukrayna’da satışının yasaklandığını duyurdu.
Milletvekili Syumar, “Ukrayna Meclisi Sağlık Komisyonu, agresif ülke Rusya’nın ürettiği korona virüs aşısı Sputnik V’in satışını Ukrayna genelinde yasakladı. Rusya, böylelikle kendi şüpheli aşı deneylerini Ukraynalılar üzerinde yapamayacak” ifadelerini kullandı. (İHA)
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