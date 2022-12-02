Ukrayna: Rusya ile savaşta 10-13 bin asker kaybımız var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşta 10 ile 13 bin arasında Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Podolyak, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun personel kayıplarıyla ilgili bilgi verdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığında ve Devlet Başkanlığında kayıplarla ilgili tahmini verilerin bulunduğunu belirten Podolyak, “Verilere göre 10 ile 13 bin arasında asker kaybı var.” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna’da Rusya’ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayımlayarak, “Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor.” demişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, von der Leyen’in Ukrayna’nın kayıplarıyla ilgili açıklamasını doğrulamamıştı.

Daha sonra Ursula von der Leyen’in videosunda Ukrayna’nın kayıplarıyla ilgili kısım çıkartılarak yeniden yayımlanmıştı.

Ukrayna ordusu, can kayıplarıyla ilgili henüz resmi bir rakam açıklamadı.

(AA)