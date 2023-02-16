Ukrayna: Rusya 36 füze ile saldırdı, 16’sı imha edildi
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Ukrayna: Rusya 36 füze ile saldırdı, 16’sı imha edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rus ordusunun bu sabah fırlattığı 36 füzeden 16’sının imha edildiğini duyurdu.

Zalujnıy, Rus güçlerinin sabah erken saatlerinde tekrar füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun, havadan ve denizden toplam 36 füze fırlattığını aktaran Zalujnıy bunlardan 16’sının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı alarmları çalmaya devam ediyor.

(AA)

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