Ukrayna: Rus ordusu Sumi’den ayrılıyor
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Ukrayna: Rus ordusu Sumi’den ayrılıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi bölgesinden ayrılmaya başladığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki 39 gündür devam eden savaşta, Rus ordusu Ukrayna’nın bazı bölgelerinden çekilmeye başladı. İlk olarak Türkiye’deki müzakerelerden hemen sonra başkent Kiev’in yer aldığı bölgenin kuzeyinden çekilen Rus ordusu, şimdi de Sumi bölgesinden çekiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, “Rusya saldırılarına karşı Ukrayna halkının kahramanca direnişi 39 gündür devam ediyor. Rus askerleri ülkemize karşı topyekün saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu hedeflerine ulaşamamasından dolayı Sumi’den çekilmeye başladı. Donetsk bölgesinde ise yeni gruplaşmalarla varlığını arttırıyor ancak hem askeri hem de teknik bakımdan kayıp vermeye devam ediyor. Kayıplardan dolayı istifa edip savaşmaktan vazgeçiyorlar. Saldırılarda siviller hayatını kaybediyor. Tüm ölümler belgelenerek uluslararası mahkemelere gönderilecek. Savaş suçları son kullanma tarihi içermezler bundan dolayı yargı kaçınılmazdır” ifadeleri kullanıldı.  (İHA)

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