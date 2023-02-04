Uğur Dündar’dan Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, “Ali Palabıyık ve hakem ekibi hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleştiriliyor. Üyelerin açıklamaları sırasında söz alan YDK Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçında düdük çalan Ali Palabıyık ve hakem ekibi hakkında, açıklamalarda bulundu.

Uğur Dündar, “Ali Palabıyık ve hakem ekibi hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Başkanımız Ali Koçun dün yaptığı açıklamada dediği gibi, stadımıza giremez. MHK başka maçlarda görevlendirir mi bilemeyiz. Ama ben Ali Palabıyıka çağrıda bulunmak istiyorum. Hukuki süreç nasıl devam eder bilemeyiz ama Fenerbahçe camiasından özür dilemelidir ve düdüğünü asmalıdır. Kulüp hukukçularımız da ellerinden gelenleri yapacaklardır” diye konuştu.

(DHA)