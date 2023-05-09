UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere’nin West Ham United ile Hollanda’nın AZ Alkmaar takımları arasında 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Yarı Final ilk maçını yönetecek.

İngiltere’nin Londra şehrindeki Londra Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler ‘in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani olacak. Karşılaşmada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak. (DHA)

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