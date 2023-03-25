UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Macaristan ile Bulgaristan arasında 27 Mart 2023 Pazartesi günü oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek.

Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler ‘in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.  (DHA)

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