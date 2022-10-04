UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsveç’in Malmö ile Almanya’nın Union Berlin takımları arasında 6 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D grubu müsabakasını yönetecek.

İsveç’in Malmö şehrinde saat 19.45’te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Massimiliano Irrati VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak. (DHA)

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