UEFA’dan hakem Arda Kardeşler’e görev

Türk hakem Arda Kardeşler, Azerbaycan’ın Gabala ile Hırvatistan’ın Hajduk Split takımları arasında yarın oynanacak UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gabala Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliğinden Kamal Umudlu yapacak. (AA)