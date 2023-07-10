UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev
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UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya’nın Rakow ile Estonya’nın Flora takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

Polonya’nın Czestochowa şehrindeki Rakow Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yapacak.

Öte yandan Litvanyanın Zalgris Vilnius ile Makedonyanın Struga takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında ise Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak görev alacak.

(DHA)

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