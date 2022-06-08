UEFA Uluslar Ligi’nde 6 maç oynandı
UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A, B ve C liglerinde oynanan 6 karşılaşma ile sürdü.
Günün öne çıkan karşılaşmasında UEFA Uluslar A Ligi 3’üncü Grup’ta Almanya, İngiltere’yi konuk etti. Dev maç, Jonas Hofmann ve Harry Kane’in karşılıklı golleriyle 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
– A LİGİ 3’ÜNCÜ GRUP
Almanya – İngiltere: 1-1
İtalya – Macaristan: 2-1
– B LİGİ 3’ÜNCÜ GRUP
Finlandiya – Karadağ: 2-0
Bosna-Hersek – Romanya: 1-0
– C LİGİ 1’İNCİ GRUP
Litvanya – TÜRKİYE: 0-6
Faroe Adaları – Lüksemburg: 0-1
(DHA)
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