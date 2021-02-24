UEFA U19 Şampiyonaları iptal edildi
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UEFA U19 Şampiyonaları iptal edildi

UEFA İcra Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 2020-21 UEFA U19 Şampiyonaları’nı iptal etme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; UEFA İcra Kurulu, şu anda yürürlükte olan hükümet kısıtlamaları nedeniyle, takımların seyahatlerinin ve turnuvaların oynanmasının çok zor olacağını göz önünde bulundurarak bu kararı aldı.

Açıklamada, Türkiye Ümit Milli Takımı için bir kaynak olan U19 Milliler’in, çalışmalarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde planlanan tarihlerde gerçekleştireceği belirtildi.

(DHA)

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