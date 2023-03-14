UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek finalistler belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen son takımlar belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turu heyecanı, bugün ve yarın oynanacak 4 maçla sona erecek.

Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea ve Milan son 8 takım arasına kalmayı başardı.

TSİ 23.00’te başlayacak maçların programı şöyle:

Bugün:

Manchester City (İngiltere) – Leipzig (Almanya) (1-1)

Porto (Portekiz) – Inter (İtalya) (0-1)

Yarın:

Real Madrid (İspanya) – Liverpool (İngiltere) (5-2)

Napoli (İtalya) – Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)

(AA)
Spor
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