UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon İstanbul’da belli olacak

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 22.00’de karşılaşacak. Finalde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu

hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul’da oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

Müsabaka, TV8 ve EXXEN’den naklen yayımlanacak.

Manchester City ilk, Inter 4’üncü şampiyonluk peşinde

“Devler Ligi” finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.

İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea’ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid’i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica’yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih’i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic’e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax’a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.

Muhtemel 11’ler

Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA’nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11’ler şu şekilde:

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

72 bin taraftar

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finali takip edeceğini belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı.

Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak. (AA)