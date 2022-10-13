UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü hafta maçları sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4’üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4üncü hafta maçında Napoli, evinde Ajaxı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2’lik galibiyetiyle sona erdi. Grubun diğer maçında ise Rangers, evinde İngiliz kulübü Liverpoolu ağırladı. Salah’ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool, rakibini 7-1 gibi flaş skorla mağlup ederken; Rangers takımında maça yedek soyunan Rıdvan Yılmaz, süre alamadı.

B Grubunda ise Atletico Madrid, evinde grup lideri Club Bruggeü ağırladı. Karşılaşma 0-0lık eşitlikle sona erdi. Bruggede Sowah, maçın 82nci dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Grubun diğer maçında ise Bayer Leverkusen, evinde Portoya 3-0 mağlup oldu.

C Grubunda Çekya ekibi Viktoria Plzen, evinde Alman devi Bayern Münihi ağırladı. İlk yarısı konuk ekibin 4-0lık üstünlüğü ile sona eren maçta Münih, deplasmanda Plzeni 4-2 mağlup etmeyi başardı. Grubun diğer maçında ise Katalan ekibi Barcelona, evinde Inter ile Lewandowskinin son dakikalarda attığı golle 3-3 berabere kaldı.

D Grubunda ise Sporting, evinde Marsilyayı konuk etti. Deplasman ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken; milli futbolcu Cengiz Ünder, 64üncü dakikada Guendouzinin yerine oyuna dahil oldu. Grubun diğer maçında ise Tottenham, evinde Frankfurtu 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 60ıncı dakikasında Frankfurtta Lucas Melo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Günün maçları ve alınan skorlar şöyle:

A GRUBU

Napoli – Ajax: 4-2

Rangers – Liverpool: 1-7

B GRUBU

Atletico Madrid – Club Brugge: 0-0

Bayer Leverkusen – Porto: 0-3

C GRUBU

Viktoria Plzen – Bayern Münih: 2-4

Barcelona – Inter: 3-3

D GRUBU

Sporting CP – Marsilya: 0-2

Tottenham – E. Frankfurt: 3-2

(DHA)