UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yarın E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak.

Maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Salzburg (Avusturya) – Chelsea (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) – Kopenhag (Danimarka)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Leipzig (Almanya) – Real Madrid (İspanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) – Maccabi Haifa (İsrail)

22.00 Benfica (Portekiz) – Juventus (İtalya)

26 Ekim Çarşamba:

19.45 Club Brugge (Belçika) – Porto (Portekiz)

19.45 Inter (İtalya) – Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Napoli (İtalya) – Rangers (İskoçya)

22.00 Ajax (Hollanda) – Liverpool (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

22.00 Tottenham (İngiltere) – Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Olimpik Marsilya (Fransa)

(AA)

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