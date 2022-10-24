UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yarın E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak.
Maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.45 Salzburg (Avusturya) – Chelsea (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) – Kopenhag (Danimarka)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Milan (İtalya)
22.00 Celtic (İskoçya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Leipzig (Almanya) – Real Madrid (İspanya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) – Manchester City (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) – Maccabi Haifa (İsrail)
22.00 Benfica (Portekiz) – Juventus (İtalya)
26 Ekim Çarşamba:
19.45 Club Brugge (Belçika) – Porto (Portekiz)
19.45 Inter (İtalya) – Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Napoli (İtalya) – Rangers (İskoçya)
22.00 Ajax (Hollanda) – Liverpool (İngiltere)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Barcelona (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)
22.00 Tottenham (İngiltere) – Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Olimpik Marsilya (Fransa)
(AA)