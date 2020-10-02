UEFA, kulüplere ihanet ediyor

UEFA, Avrupa Ligi’ne katılan kulüplere resmen ihanet ediyor. Ama bu kulüplerden de en ufak bir tepki yok. Sonuç itibariyle bakarsanız Galatasaray, dünkü maça kadar iki ön eleme oynadı. Geçen iki tur, tek maç üzerinden oynandı. Gruplardan önceki bu kritik tur, rövanşlı olmalıydı. Çünkü Galatasaray’ın daha önce karşısına çıkan iki rakip, güç olarak zayıftı. Olası bir sürprizde, Galatasaray daha erken veda edebilirdi. İşin esprisi de buydu. Ancak Glasgow Rangers gibi Galatasaray’a güç olarak yakın bir takımla Avrupa kupası elemesi, kesinlikle ve kesinlikle rövanşlı olmalıydı. UEFA’nın bu haksız rekabet anlayışı, kulüplere hem maddi hem de manevi anlamda büyük zarar verdi. Bana sorarsanız Avrupa Ligi’nin marka değeri de bu şekilde düşüyor.

Galatasaray’dan, bu maç­tan önce büyük bir performans bekliyordum. Çünkü Galatasaray her zaman Avrupa’da, Türkiye’ye göre çok daha yüksek direnç gösterir. Bu direncin de karşılığı olarak başarı geliyordu. İlk 20 dakika Glasgow Rangers, Galata­saray kalesini abluka altına aldı. Kanat akınlarıyla Galatasaray sa­vunmasını bir hayli zorladılar. 20 dakika sonrasında Galatasaray’ın kendine gelip rakip kaleyi ilk yarının bitimine kadar yıpratması gerekirdi. Bunun karşılığında da gol bekliyorduk. Ancak olmadı.

İkinci yarıda, zaten yenen ilk golün ardından Galatasaray’ın gardı bir hayli düştü. Dolayısıyla moral bozukluğunun devamında da ikinci gol geldi. Bu dakikadan sonra Galatasaray bir gol bulsa da toparlayamadı ve fatihi olduğu Avrupa’ya erken veda etti.