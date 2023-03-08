UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın yapılacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yarın 8 müsabaka oynanacak.

Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında yarın İspanya’nın Sevilla takımına konuk olacak. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda, TSİ 23.00’te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 Roma (İtalya) – Real Sociedad (İspanya)

20.45 Sporting Lizbon (Portekiz) – Arsenal (İngiltere)

20.45 Union Berlin (Almanya) – Union Saint-Gilloise (Belçika)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) – Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Juventus (İtalya) – Freiburg (Almanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) – Real Betis (İspanya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Feyenoord (Hollanda)

23.00 Sevilla (İspanya) – Fenerbahçe

(AA)

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