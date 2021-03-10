UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Manchester United (İngiltere) – Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) – Villarreal (İspanya)
20.55 Ajax (Hollanda) – Young Boys (İsviçre)
20.55 Slavia Prag (Çekya) – Rangers (İskoçya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) – Arsenal (İngiltere)
23.00 Granada (İspanya) – Molde (Norveç)
23.00 Tottenham (İngiltere) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Roma (İtalya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
(DHA)
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