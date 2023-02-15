UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağı, yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın 8 maçla başlayacak.
Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabı ilk ayağının maç programı (TSİ) şöyle:
20.45 Barcelona (İspanya) – Manchester United (İngiltere)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Rennes (Fransa)
20.45 Ajax (Hollanda) – Union Berlin (Almanya)
20.45 Salzburg (Avusturya) – Roma (İtalya)
23.00 Juventus (İtalya) – Nantes (Fransa)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) – Midtjylland (Danimarka)
23.00 Bayern Leverkusen (Almanya) – Monaco (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) – PSV Eindhoven (Hollanda)
(AA)