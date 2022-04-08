UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları oynandı
Haberler Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda Alman temsilcisi Leipzig ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Muriel’in 17’nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57’nci dakikada Merih Demiral’ın yaptırdığı penaltı atışını kullanan Andre Silva, vuruştan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Orban topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Leipzig (Almanya) – Atalanta (İtalya) 1 – 1

Eintracht Frankfurt (Almanya) – Barcelona (İspanya) 1 – 1

West Ham (İngiltere) – Olimpik Lyon (Fransa) 1 – 1

Braga (Portekiz) – Rangers (İskoçya) 1 – 0

Yarı finale kalacak takımların belli olacağı rövanş maçları 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.

(DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
PFDK Cyle Larin’in cezasını açıkladı

PFDK Cyle Larin’in cezasını açıkladı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti

Bülent Korkmaz: Kazanmaktan başka çaremiz yok

Bülent Korkmaz: Kazanmaktan başka çaremiz yok

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları oynandı
Spor