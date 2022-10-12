UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi‘nde 4. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak.

B Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca’ya TSİ 19.45’te konuk olacak.

H Grubu’ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00’de Fransa’nın Monaco takımını konuk edecek.

Gruplarda 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Feyenoord (Hollanda) – Midtjylland (Danimarka)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) – Arsenal (İngiltere)

19.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) – Rennes (Fransa)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) – Fenerbahçe

19.45 Real Betis (İspanya) – Roma (İtalya)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) – Braga (Portekiz)

19.45 Nantes (Fransa) – Freiburg (Almanya)

19.45 Karabağ (Azerbaycan) – Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Lazio (İtalya) – Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere) – Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Real Sociedad (İspanya) – Sheriff (Moldova)

22.00 PSV (Hollanda) – Zürih (İsviçre)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) – HJK Helsinki (Finlandiya)

22.00 Union Berlin (Almanya) – Malmö (İsveç)

22.00 Trabzonspor – Monaco (Fransa)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) – Kızılyıldız (Sırbistan)

(AA)

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