UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi‘nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
20.00 Slavia Prag (Çekya) – Zorya Luhansk (Ukrayna)
20.00 Hacken (İsveç) – Aberdeen (İskoçya)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan) – Ajax (Hollanda)
21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Sparta Prag (Çekya)
21.30 Union Saint-Gilloise (Belçika) – Lugano (İsviçre)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) – Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) – Sheriff (Moldova)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) – Cukaricki (Sırbistan)
22.00 LASK (Avusturya) – Zrinjski (Bosna Hersek)
(AA)