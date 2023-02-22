UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu yarın sona erecek
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu yarın sona erecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu play-off turu maçlarının rövanşı, yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın 8 maçla tamamlanacak.

İlk maçta konuk ettiği İsviçre’nin Basel takımını 1-0’la geçen Trabzonspor, rakibiyle bu kez deplasmanda TSİ 23.00’te karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği play-off turu rövanş karşılaşmalarının TSİ programı ve ilk maçların skorları şöyle:

20.45 Cluj (Romanya) – Lazio (İtalya) (0-1)

20.45 Dnipro-1 (Ukrayna) – Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

20.45 Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova) (1-0)

20.45 Anderlecht (Belçika) – Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

23.00 Gent (Belçika) – Karabağ (Azerbaycan) (0-1)

23.00 Basel (İsviçre) – Trabzonspor (0-1)

23.00 Lech Poznan (Polonya) – Bodo/Glimt (Norveç) (0-0)

23.00 Fiorentina (İtalya) – Braga (Portekiz) (4-0)

(AA)

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