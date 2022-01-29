Uçurumun kıyısında

Kulüplerin yükü her sezon ağırlaşıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, giderlerin fazla, gelirlerin az olması, yöneticilerin umursamaz harcamaları derken birçok kulüp batma noktasında.

Bankalar Birliği anlaşmasından gelen paralarla biraz olsun nefes alındı ancak gelecek yıl geri ödemeler başlıyor. beIN Sports ile yapılan 500 milyon dolarlık anlaşma son yıllarda sürekli eridi. Yeni naklen yayın ihalesi yapılacak.

Eğri oturup doğru konuşalım. Ligimizdeki futbol kalitesinin düşüklüğü, korsan yayınlar ve Süper Lig’in dünya ülkelerine pazarlanma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle rakamın ne olacağını kestirmek güç. Tribünlerdeki taraftar sayısı başarıya endeksli. Yani, gelir kalemleri ile gider kalemleri arasındaki makas daha da açılabilir.

Üç büyükler özelinde bakalım. 15 oyuncusunun kontratı bitecek olan Beşiktaş, ekonomik darboğaz nedeniyle öze dönüş projesine sarılmak zorunda kaldı. Arkasında durulur, sabır gösterilirse bu proje birkaç yıl içinde nefes aldırır.

Galatasaray’ın al-parlat-sat projesi sınıfta kaldı. Gençler alındı ama bir-ikisi dışında gelişen oyuncu yok. Ortada koca bir enkaz var.

Yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe, bir türlü sistemini kuramadı. Sportif direktörlük işlemedi, sürekli hoca değişti. Umutlar hep yeni sezonlara erteleniyor.

İşin acı tarafı, asırlık çınarlarla ilgili bu cümleleri kuruyor olmak belki de..

Aykut Kocaman’ın dediği gibi, otobüs uçuruma doğru sürükleniyor. Artık bu işin şakası da kalmadı. Doğru yönetim, doğru teknik ekip ve doğru proje üçgenini oluşturan kulüpler ayakta kalabilir.