Uçurumdan yuvarlanan TIR’ın sürücüsü ölümden böyle kurtuldu

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahalle sınırlarında üzerinde iş makinesi bulunan tırın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Gündoğmuş istikametinden Antalya-Konya yolu istikametine seyir halindeki TIR’ın, rampada frenlerinin tutmaması sonucu uçuruma yuvarlandı bildirildi. TIR’ın frenlerinin tutmadığını gören araç sürücüsünün, bariyerlere çarptığı sırada kendisini araçtan dışarı attığı, yaralı vaziyette tırmanarak yola çıktığı öğrenildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Gündoğmuş ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gündoğmuş’tan Antalya-Konya Karayolu istikametine seyir halindeki Mehmet Şensoy’un kullandığı TIR, Güneycik mahallesi sınırlarında karayoluna 1 kilometre mesafede rampadan aşağı inerken çelik bariyerleri parçalayıp uçuruma yuvarlandı.

TIR’ın çekicisi yaklaşık 40 metre, TIR’ın kupası ve üzerindeki iş makinesi yaklaşık 100 metre aşağıda asılı kalırken dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Diğer taraftan TIR sürücüsü Mehmet Şensoy’un aracın frenlerinin tutmaması üzerine çelik bariyerlere çarptığı sırada kapıyı açarak kendisini dışarı attığı, ayağında ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan Mehmet Şensoy’un sürünerek yola çıktığı bildirildi.

Mehmet Şensoy, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)