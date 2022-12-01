Uçhisar’da turistik mağaza kiralama ihalesi

Nevşehir ili Uçhisar Belediye Başkanlığı, Tekelli mahallesinde bulunan turistik amaçlı mağazayı 25 yıl süreyle kiraya verecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale şartnamesi ve ekleri, Uçhisar Belediye Başkanlığı hizmet binasında görülebilir ve satın alınabilir. İhale 15 Aralık 2022 Perşembe günü belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü yapılacak.

Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli 80 bin Türk Lirası’dır.

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