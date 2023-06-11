Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Uçakta fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

THY’nin İstanbul-New York seferini yapan uçakta fenalaşan 11 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

THY’nin New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi uçağı 287 yolcusuyla 08.50’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD’li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı anda ‘doktor’ anonsu yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan ABD’li çocuğa kalp masajı yaptı.

BUDAPEŞTE’YE ACİL İNİŞ YAPILDI

Bu sırada uçağın kokpit ekibi de Budapeşte’ye acil iniş kararı aldı. THY uçağı, 10.25’de Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı’na indi. Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, havalimanında apronunda bekleyen ambulansa bindirildi. THY uçağı 14.00’da Budapeşte’den New York’a hareket etti.

(DHA)

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